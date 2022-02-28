Салехард, , 15:25 — REGNUM В Ямало-Ненецком автономном округе по состоянию на 28 февраля за сутки госпитализирован 31 человек с COVID-19. Всего в ковидных госпиталях Ямала лечится 580 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в России: ситуация нормализуется — все новости»

Выздоровели за сутки 1913 ямальца. Заразился коронавирусом 1121 человек — на 21 человека больше, чем днём ранее. Среди вновь заражённых 29 вахтовиков.

С начала пандемии в ЯНАО на 28 февраля зарегистрировано 124 300 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 100 002 человека, 1009 скончались (на одного человека больше, чем днём ранее).

Читайте ранее в этом сюжете: На Ямале от COVID-19 вылечился ещё 2571 ямалец