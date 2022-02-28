Москва, 28 февраля, 2022, 15:23 — ИА Регнум. Рост цен на алюминий ускорился вследствие обострения геополитического конфликта, создающего угроза санкций или контрсанкций поставкам российского алюминия на мировой рынок, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «Финам» Алексей Калачев.

(сс) homw Алюминий

«Российский алюминий занимает около 7% рынка, это весомая для рынка величина, особенно когда он уже находится в состоянии дефицита.

По данным International Aluminium Institute, мировое производство алюминия в январе 2022 года снизилось по сравнению с 2021 годом на 4,5%, до 5,513 млн тонн.

В Китае, который является крупнейшим поставщиком алюминия, производство алюминия в январе сократилось год к году на 7,82% до 3,1 млн т из-за экологических ограничений в период Олимпиады и электроэнергии. Европейские производители из-за роста цен на электроэнергию также сокращают производство алюминия.

Запасы алюминия на Лондонской бирже металлов и на Шанхайской бирже металлов в последние недели сокращались, давая биржевым игрокам играть на повышение котировок.

Между тем, вероятность сколько-нибудь серьезных или долгосрочных санкций против «РУСАЛа» не очень большая, поскольку это ударило бы по интересам европейской промышленности. Вероятность контрсанкций еще меньше.

«РУСАЛ», объединяющий практически всю российскую алюминиевую промышленность, экспортирует почти 70% произведенного в стране первичного алюминия, в том числе более 30% — в Европу и около 10% — в США.

Остановка поставок лишила бы компанию значительной части валютного дохода и создало бы проблемы либо с хранением избыточных запасов, либо с остановкой производства. Таким образом, это было бы никому невыгодно.

Тем не менее, пока острота международной напряженности не спадет, цены на промышленные металлы, включая алюминий, могут продолжить рост.

И, напротив, после нормализации обстановки проблема дефицита металла на рынке потеряет драматизм, и цены могут скорректироваться вниз», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 февраля утром во время торгов на Лондонской бирже металлов (LME) стоимость алюминия составляла более $3,5 тыс. за тонну. Цена обновила исторический максимум.

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