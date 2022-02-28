Бейрут, 28 февраля, 2022, 15:39 — ИА Регнум. В ливанской партии «Хезболла» осудили официальное заявление МИД Ливана по Украине. Об этом 28 февраля сообщает El-Nashra со ссылкой на депутата ливанского парламента Мухаммада Раада.

Sdusyria.org Хезболла

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По его словам, заявление МИД Ливана было сделано при активном давлении со стороны США.

«Заявление МИД отвечает настроениям некоторых ливанцев, которые любят Запад, но Ливан не имеет ничего общего ни с Украиной, ни с Россией. Соединённые Штаты активно призывают весь мир выступить с заявлением, позиция которого не противоречит их позиции», — заявил Мухаммад Раад.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин принял решение о начале специальной операции в Донбассе, целью которой является защита людей, на протяжении восьми лет подвергавшихся издевательствам и геноциду со стороны киевского режима.