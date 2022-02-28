Москва, , 15:21 — REGNUM Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил организовать выезд российских туристов из зарубежных стран, сообщает РИА Новости.

Туризм Александр Горбаруков, ИА REGNUM

Организацией займутся Ростуризм, Минтранс, а также МИД России. Для этого будут использоваться гуманитарные каналы, уточнил Чернышенко.

Ранее страны Евросоюза и Северной Америки закрыли воздушное пространство для самолётов из России в качестве санкций. Проблемы возникли также с возвращением туристов из Латинской Америки, хотя государства этого региона не вводили санкций.