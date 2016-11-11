Президент России Владимир Путин 28 февраля обсуждает экономическую обстановку в Российской Федерации в связи с новыми антироссийскими санкциями со стороны США и Евросоюза после развернувшейся на Украине спецоперации.

В числе прочего Запад попытался отключить Россию от системы SWIFT и заблокировать операции с золотовалютным резервом Центрального Банка России. 28 февраля на фоне ослабления курса рубля Банк России поднял ключевую ставку до 20%.

На встречу с президентом приглашены глава правительства РФ Михаил Мишустин, вице-премьер Андрей Белоусов, глава Минфина Антон Силуанов, председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина и другие.

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