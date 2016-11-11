28 Февраля
15:23
Путин: я пригласил вас, чтобы поговорить о вопросах, связанных с экономикой, с финансами. Имею в виду и те санкции, которые сейчас, так называемое, западное сообщество, как я его назвал в своем выступлении — эта империя лжи, сейчас пытается реализовать в отношении нашей страны.
15:25
«Империя лжи» пытается наложить на Россию новые санкции — Путин
Россия прорабатывает меры защиты от санкций Запада. Об этом 28 февраля заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам экономики.