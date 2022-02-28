Президент РФ Владимир Путин 28 февраля обсуждает экономическую обстановку в Российской Федерации в связи с новыми антироссийскими санкциями со стороны США и Евросоюза после развернувшейся на Украине спецоперации.
В числе прочего Запад попытался отключить Россию от системы SWIFT и заблокировать операции с золотовалютным резервом Центрального Банка России. 28 февраля на фоне ослабления курса рубля Банк России поднял ключевую ставку до 20%.
На встречу с президентом приглашены глава правительства РФ Михаил Мишустин, вице-премьер Андрей Белоусов, глава Минфина Антон Силуанов, председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина и другие.
Подробности — в материале ИА REGNUM.
Владимир Путин ведёт совещание по экономическим вопросам
15:23
Путин: я пригласил вас, чтобы поговорить о вопросах, связанных с экономикой, с финансами. Имею в виду и те санкции, которые сейчас, так называемое, западное сообщество, как я его назвал в своем выступлении — эта империя лжи, сейчас пытается реализовать в отношении нашей страны.