Ирбейский район, Красноярский край, , 15:19 — REGNUM В Красноярском крае владельцы и сотрудники одного из центров социальной помощи предстанут перед судом по обвинению в похищении, незаконном лишении свободы и истязании пациентов. Об этом ИА REGNUM сообщили 28 февраля в ГСУ СКР по региону.

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Расследование уголовного дела против трёх директоров (в возрасте от 32 до 40 лет) и двух сотрудников (35 лет и 36 лет) центра завершено.

По данным следствия, в 2015 году обвиняемые организовали в селе Талое Ирбейского района Красноярского края центр социальной помощи для реабилитации людей, страдающих наркотической и алкогольной зависимостью. Желая извлечь материальную выгоду под видом реабилитации, обвиняемые истязали пациентов. Им причиняли телесные повреждения, ограничивали в еде и лишали сна, обливали холодной водой на улице, в том числе зимой. Кроме того, зависимые не могли покинуть центр по собственной воле.

Потерпевшими по уголовному делу признаны 20 человек, одна несовершеннолетняя девушка. Стоимость их «реабилитации» варьировалась от 5 до 20 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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