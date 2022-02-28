Москва, 28 февраля, 2022, 15:18 — ИА Регнум. Кубок Первого канала по фигурному катанию перенесён. Об этом 28 февраля сообщили в Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Цитата из мф «Матч-реванш». Борис Дежкин. 1968. СССР Фигуристы

«Первый Канал совместно с Федерацией фигурного катания на коньках России принял решение о переносе Кубка Первого канала по фигурному катанию», — говорится в заявлении.

Отмечается, что перенесены в том числе показательные выступления сильнейших российских фигуристов «Чемпионы наших сердец».

Новые сроки проведения мероприятия будут сообщены дополнительно.

Ранее сообщалось, что турнир будет перенесён из Сочи в Москву. Мероприятие должно было пройти с 6 по 8 марта.