Самара, 28 февраля, 2022, 15:21 — ИА Регнум. Женщину обвинили в покушении на убийство своих малолетних сыновей и убийстве одного из них в Самарской области. Об этом 28 февраля сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Pixabay.com Коляска

По версии следствия, ночью 10 августа 2021 года фигурантка уголовного дела оставила сыновей 2018 и 2020 годов рождения на несколько суток одних без присмотра в квартире дома, расположенного в микрорайоне Крутые ключи Красноглинского района г. Самары.

Отмечается, что сейчас жизни и здоровью выжившего ребенка ничего не угрожает, он находится с бабушкой.

В материалах дела указано, что фигурантка уголовного дела постоянно оставляла детей одних дома без присмотра, не обеспечивала их должным уходом и питанием, пренебрежительно и безразлично относилась к ним, подвергая их жизнь и здоровье опасности.

По версии следствия, такое поведение негативно сказалось на физическом и психическом развитии детей.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело. Материалы дела в ближайшее время будут переданы в суд для рассмотрения по существу.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области женщину обвинили в избиении новорожденного сына.