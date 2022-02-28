Минск, , 15:17 — REGNUM Совмин Белоруссии с 1 марта повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории ЕАЭС. Решение оформлено постановлением №103 от 25 февраля и опубликовано на «Национальном правовом Интернет-портале» республики.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно правительственному постановлению ставки экспортных пошлин на сырую нефть, мазут, нефтяной битум, вазелин и парафин, а также отработанные нефтепродукты повышены с $47,7 до $58,3 за тонну, на прямогонный бензин — с $26,2 до $32. Вывозные пошлины на товарные бензины, дизельное топливо, лёгкие и средние дистилляты, бензол, толуол, ксилолы, смазочные масла повышены с $14,3 до $17,4 за тонну.

Напомним, Белоруссия является основным поставщиком моторного топлива для Украины. Решение о повышении вывозных нефтепошлин Минск согласовывает с Москвой.