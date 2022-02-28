Санкт-Петербург, 28 февраля, 2022, 15:22 — ИА Регнум.

Официальный сайт правительства Санкт-Петербурга оказался недоступен. С нерабочейстраницей Смольного столкнулся 28 февраля корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Здание Смольного

Ко времени публикации сайт полностью недоступен, включая страницы пресс-службы и раздел, посвященный борьбе с коронавирусом.

На официальной странице городского правительства в социальной сети «ВКонтакте» нет никаких комментариев на этот счёт. Нерабочим сейчас также является сайт «Единой России» в Петербурге.

Возможными причинами могут быть кибер-атаки. Так как похожая ситуация сегодня произошла с некоторыми федеральными СМИ. В частности, с агентством ТАСС и изданием «Известия».

Отметим, что сайты Законодательного собрания и администрации Ленинградской области работают штатно.