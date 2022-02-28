Оренбург, , 15:15 — REGNUM В Оренбургской области за сутки госпитализировано 89 человек с признаками коронавирусной инфекции, что на 34 меньше, чем днем ранее. Об этом сообщает 28 февраля оперштаб по борьбе с COVID-19.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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На сегодняшний день в стационарах находятся 1069 пациентов. Состояние 319 человек оценивается как тяжелое. К аппаратам ИВЛ подключены 35 оренбуржцев, еще 620 — получают кислородную поддержку.

За сутки из больниц выписали 2117 пациентов. Зарегистрирована смерть от коронавирусной инфекции пяти человек.

С начала пандемии в регионе выявили 188 005 носителей коронавируса. За последние сутки проведено 5053 ПЦР-исследований на коронавирус. Выявлено 1 828 заражения.