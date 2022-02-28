Нур-Султан, , 15:15 — REGNUM В течение последних суток воздушным пространством Казахстана вне плановых рейсов воспользовались 257 самолётов. Об этом 28 февраля сообщает пресс-служба Комитета гражданской авиации комитет гражданской авиации.

Air Astana Juris Paiders

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Сообщается, что количество рейсов в небе республики возросло втрое. В ведомстве планируется, что это даст до $1,5 млн дополнительного дохода за месяц.

В комитете отметили, что Система управления воздушным пространством республики, несмотря на рост нагрузки, работает штатно.

Напомним, в Евросоюзе 27 февраля сообщили о закрытии воздушного пространства для российских самолётов. Это было сделано в связи с началом операции на Украине по защите республик Донбасса. В России также начали закрывать небо для стран Европы.

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