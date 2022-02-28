Москва, , 15:15 — REGNUM Главная цель повышения ключевой ставки ЦБ РФ — остановка бегства от рубля и оттока вкладов из банков, который мог возникнуть из-за беспрецедентного масштаба экономических санкций в отношении России, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

Банк России Иван Шилов © ИА REGNUM

«Повышение ключевой ставки до 20% (при этом ЦБ не исключает и ее дальнейшее изменение в зависимости от ситуации) в сочетании с обязательной продажей экспортной выручки и временным запретом продаж российских бумаг нерезидентами может на какое-то время смягчить давление на курс рубля и инфляционные ожидания.

Ранее такая ставка, вероятно, вызвала бы интерес у вкладчиков, но за неделю экономические условия для России изменились кардинально, инфляционные ожидания разогреты опасениями дефицита товаров в будущем из-за разрыва многих отношений с Западом.

При этом на фоне военной операции сохраняется угроза дополнительного расширения жестких санкций. Поэтому о долгосрочном эффекте этих мер говорить рано», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Центробанк России 28 февраля принял решение поднять ключевую ставку с 9,5% до 20% годовых.

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