Приморский край, 15 июня, 2021, 05:54 — ИА Регнум. В Приморье 15 июня на озере Ханка продолжаются поиски пропавших людей — обследовано 12 кв. км, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального МЧС РФ. В поисках задействованы более 10 специалистов, волонтёры.

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За четыре дня с момента трагедии установить местно нахождения супругов не удалось. Сообщение о пропаже людей с места отдыха на озере поступило 11 июня. 10 июня семья из трёх человек, в 3-х км севернее от села Камень-Рыболова, на резиновой лодке с мотором ушла на озеро и не вернулась.

На следующий день местные жители, не обнаружив в разбитом лагере людей, начали поиски. Надувную лодку с оторванным мотором нашли в 7 км от места привала. В лодке находился ребёнок в тяжелом состоянии — он сильно замерз. По факту исчезновения мужчины 1979 года рождения и его супруги 1989 года рождения возбуждено уголовное дело.

«Ребёнок найден. Местонахождение его родителей устанавливается», — пояснили спасатели.

По информации СУ СК РФ, для поисковых мероприятий используется весь арсенал криминалистической и специальной техники.

По первоначальным данным установлено, что во время движения лодки по волне отец семьи упал в воду. Супруга пыталась его удержать за руку, но сама упала в воду. Взрослые были без спасательных жилетов. Лодка продолжила движение пока не врезалась в остров.

«Расследование уголовного дела продолжается, по уголовному делу назначен ряд судебных экспертиз, допрашиваются свидетели, розыск продолжается», — добавили следователи.

Как сообщало ИА REGNUM, по факту гибели четырех человек в Карелии было возбуждено уголовное дело. Утонули родители и двое малолетних детей.