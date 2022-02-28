Белгород, , 15:11 — REGNUM На выполнение расходных обязательств в 2022 году из федерального бюджета в Белгородскую область направлено 1,381 млрд рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 28 февраля в пресс-службе правительства региона.

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Финансовая помощь выделена по результатам заявок областных министерств. На модернизацию школьных систем образования потратят 659 млн рублей, на финансирование дорожной деятельности — 308 млн рублей. На развитие жилищного строительства направят 68 млн рублей, ещё 63 млн рублей выделили на увеличение количества мест в образовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся. Оставшиеся средства пойдут на другие социальные и инфраструктурные цели.

«На сегодняшний день мы не видим тенденций для уменьшения наших обязательств. Всё что обещали — сделаем!» — подчеркнул губернатор Вячеслав Гладков.

Крое того, за счёт федеральной помощи были увеличены плановые бюджеты Белгородской области 2023 и 2024 года на 856 млн рублей и 219 млн рублей соответственно.