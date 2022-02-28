Токио, , 15:13 — REGNUM Япония вводит ограничения в отношении Банка России, отвечая таким образом на проведение Москвой военной спецоперации на Украине. Об этом японский премьер-министр Фумио Кисида заявил 28 февраля журналистам.

Фумио Кисида Kishida.gr.jp

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По его словам, ранее он пообещал решительные действия «для защиты основ мирового порядка в единстве с мировым сообществом». В дополнение к объявленным накануне мерам Япония вводит санкции, ограничивающие операции с Центральным банком России.

Это позволит повысить эффективность санкций, направленных против финансового сектора России, которые вводит мировое сообщество, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, глава японского МИД Есимаса Хаяси ранее допустил введение санкций в отношениивысокопоставленных чиновников правительства Белоруссии.

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