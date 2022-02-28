Омск, , 15:04 — REGNUM Семь жителей города Омска признаны виновными в незаконной банковской деятельности в составе организованной группы (п. п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ). Об этом ИА REGNUM сообщили 28 февраля в следственном управлении СКР оп Омской области.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Установлено, что члены организованной преступной группы в 2015—2016 годах, не имея банковской лицензии и не являясь зарегистрированной кредитной организацией, совершали банковские операции по обслуживанию юридических и физических лиц. Используя расчётные счета 16 различных организаций, они незаконно производили денежные переводы, обналичивали деньги. При этом они присваивали себе от 3,5% до 8% от обналиченной суммы. Доход от нелицензированной банковской деятельности превысил 25 млн рублей.

Двум лидерам организованной преступной группы суд назначил по три года лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Бухгалтер и участники группы приговорены к лишению свободы на срок от 1,5 до 2,5 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве полицейские пресекли деятельность организованной группы, специализировавшейся на незаконной банковской деятельности.

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