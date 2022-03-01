ИА REGNUM,
1 марта 2022, 10:19 — REGNUM Последние восемь лет всё мировое сообщество упорно делало вид, что не замечает преступлений украинских националистов и геноцида русскоязычного населения в Донбассе. Восемь лет жители Донбасса, отказавшиеся признавать новую киевскую власть с её откровенно нацистскими лозунгами, подвергались ежедневным издевательствам и обстрелам. Восемь лет тысячи погибших и раненых мирных жителей, среди которых женщины, дети и старики, не интересовали коллективный Запад. Мы знаем правду и помним о всех преступлениях киевского режима.
Многие жители были вынуждены бежать со своей родной земли в поисках мира. Самое страшное — у детей Донбасса отняли детство. ИА REGNUM публикует серию рисунков, нарисованных детьми Донбасса в 2014 году, когда всё только начиналось.
7 лет, Луганская область
Рисунки детей Донбасса
Мой дом. 6 лет, Горловка
Рисунки детей Донбасса
10 лет, Макеевка
Рисунки детей Донбасса
5 лет, Луганск
Рисунки детей Донбасса
5 лет. Украина, Юго-Восток
Рисунки детей Донбасса
Мой дом. 4 года, Макеевка
Рисунки детей Донбасса
Мой дом. 7 лет, Торез
Рисунки детей Донбасса
Мой дом. 8 лет, Макеевка
Рисунки детей Донбасса
9 лет, Лисичанск
Рисунки детей Донбасса
9 лет, Краматорск
Рисунки детей Донбасса
9 лет, Иловайск
Рисунки детей Донбасса
Мой дом. 10 лет, Макеевка
Рисунки детей Донбасса
9 лет, Дебальцево
Рисунки детей Донбасса
Мой Донбасс. 11 лет
Рисунки детей Донбасса
10 лет, Харцызск
Рисунки детей Донбасса
12 лет, Краматорск
Рисунки детей Донбасса
12 лет. Украина, Юго-Восток
Рисунки детей Донбасса
До и после. 10 лет, Украина, Юго-Восток
Рисунки детей Донбасса
Мой дом. 13 лет, Луганск
Рисунки детей Донбасса
Моя родина
Рисунки детей Донбасса
13 лет. Украина, Юго-Восток
Рисунки детей Донбасса
9 лет, Красный Луч
Рисунки детей Донбасса
Харцызск
Рисунки детей Донбасса
14 лет, Луганск
Рисунки детей Донбасса
7 лет, Донецк
Рисунки детей Донбасса
Николаевка, Славянский район
Рисунки детей Донбасса
7 лет, Амвросиевка
Рисунки детей Донбасса
6 лет, Славянск
Рисунки детей Донбасса
7 лет, Донецк
Рисунки детей Донбасса
7 лет, Макеевка
Рисунки детей Донбасса
13 лет, Луганск
Рисунки детей Донбасса
11 лет, Красногоровка
Рисунки детей Донбасса
9 лет, Лисичанск
Рисунки детей Донбасса
7 лет, Амвросиевка
Рисунки детей Донбасса
6 лет, Краматорск
Рисунки детей Донбасса
7 лет, Амвросиевка
Рисунки детей Донбасса
8 лет, Донецк
Рисунки детей Донбасса
11 лет, Луганск
Рисунки детей Донбасса