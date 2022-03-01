ИА REGNUM, 1 марта 2022, 10:19 — REGNUM Последние восемь лет всё мировое сообщество упорно делало вид, что не замечает преступлений украинских националистов и геноцида русскоязычного населения в Донбассе. Восемь лет жители Донбасса, отказавшиеся признавать новую киевскую власть с её откровенно нацистскими лозунгами, подвергались ежедневным издевательствам и обстрелам. Восемь лет тысячи погибших и раненых мирных жителей, среди которых женщины, дети и старики, не интересовали коллективный Запад. Мы знаем правду и помним о всех преступлениях киевского режима.

Многие жители были вынуждены бежать со своей родной земли в поисках мира. Самое страшное — у детей Донбасса отняли детство. ИА REGNUM публикует серию рисунков, нарисованных детьми Донбасса в 2014 году, когда всё только начиналось.

7 лет, Луганская область
7 лет, Луганская область
Рисунки детей Донбасса
Мой дом. 6 лет, Горловка
Мой дом. 6 лет, Горловка
Рисунки детей Донбасса
10 лет, Макеевка
10 лет, Макеевка
Рисунки детей Донбасса
5 лет, Луганск
5 лет, Луганск
Рисунки детей Донбасса
5 лет. Украина, Юго-Восток
Мой дом. 4 года, Макеевка
5 лет. Украина, Юго-Восток
Рисунки детей Донбасса
Мой дом. 4 года, Макеевка
Рисунки детей Донбасса
Мой дом. 7 лет, Торез
Мой дом. 7 лет, Торез
Рисунки детей Донбасса
Мой дом. 8 лет, Макеевка
Мой дом. 8 лет, Макеевка
Рисунки детей Донбасса
9 лет, Лисичанск
9 лет, Лисичанск
Рисунки детей Донбасса
9 лет, Краматорск
9 лет, Краматорск
Рисунки детей Донбасса
9 лет, Иловайск
Мой дом. 10 лет, Макеевка
9 лет, Иловайск
Рисунки детей Донбасса
Мой дом. 10 лет, Макеевка
Рисунки детей Донбасса
9 лет, Дебальцево
9 лет, Дебальцево
Рисунки детей Донбасса
Мой Донбасс. 11 лет
10 лет, Харцызск
Мой Донбасс. 11 лет
Рисунки детей Донбасса
10 лет, Харцызск
Рисунки детей Донбасса
12 лет, Краматорск
12 лет, Краматорск
Рисунки детей Донбасса
12 лет. Украина, Юго-Восток
12 лет. Украина, Юго-Восток
Рисунки детей Донбасса
До и после. 10 лет, Украина, Юго-Восток
До и после. 10 лет, Украина, Юго-Восток
Рисунки детей Донбасса
14 лет. Украина, Юго-Восток
Рисунки детей Донбасса
12 лет, Шахтерск
Рисунки детей Донбасса
Будущее в России. 13 лет, Луганск
Рисунки детей Донбасса
Мой дом. 13 лет, Луганск
Мой дом. 13 лет, Луганск
Рисунки детей Донбасса
Моя родина
Моя родина
Рисунки детей Донбасса
13 лет. Украина, Юго-Восток
13 лет. Украина, Юго-Восток
Рисунки детей Донбасса
9 лет, Красный Луч
9 лет, Красный Луч
Рисунки детей Донбасса
Харцызск
14 лет, Луганск
Харцызск
Рисунки детей Донбасса
14 лет, Луганск
Рисунки детей Донбасса
7 лет, Донецк
7 лет, Донецк
Рисунки детей Донбасса
Николаевка, Славянский район
Николаевка, Славянский район
Рисунки детей Донбасса
7 лет, Амвросиевка
6 лет, Славянск
7 лет, Амвросиевка
Рисунки детей Донбасса
6 лет, Славянск
Рисунки детей Донбасса
7 лет, Донецк
7 лет, Донецк
Рисунки детей Донбасса
7 лет, Макеевка
7 лет, Макеевка
Рисунки детей Донбасса
13 лет, Луганск
13 лет, Луганск
Рисунки детей Донбасса
11 лет, Красногоровка
9 лет, Лисичанск
11 лет, Красногоровка
Рисунки детей Донбасса
9 лет, Лисичанск
Рисунки детей Донбасса
7 лет, Амвросиевка
7 лет, Амвросиевка
Рисунки детей Донбасса
6 лет, Краматорск
6 лет, Краматорск
Рисунки детей Донбасса
7 лет, Амвросиевка
7 лет, Амвросиевка
Рисунки детей Донбасса
8 лет, Донецк
8 лет, Донецк
Рисунки детей Донбасса
11 лет, Луганск
11 лет, Луганск
Рисунки детей Донбасса