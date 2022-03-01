1 марта 2022 | Время чтения 1 мин

ИА REGNUM, , 10:19 — REGNUM Последние восемь лет всё мировое сообщество упорно делало вид, что не замечает преступлений украинских националистов и геноцида русскоязычного населения в Донбассе. Восемь лет жители Донбасса, отказавшиеся признавать новую киевскую власть с её откровенно нацистскими лозунгами, подвергались ежедневным издевательствам и обстрелам. Восемь лет тысячи погибших и раненых мирных жителей, среди которых женщины, дети и старики, не интересовали коллективный Запад. Мы знаем правду и помним о всех преступлениях киевского режима.

Многие жители были вынуждены бежать со своей родной земли в поисках мира. Самое страшное — у детей Донбасса отняли детство. ИА REGNUM публикует серию рисунков, нарисованных детьми Донбасса в 2014 году, когда всё только начиналось.

7 лет, Луганская область Рисунки детей Донбасса

Мой дом. 6 лет, Горловка Рисунки детей Донбасса

10 лет, Макеевка Рисунки детей Донбасса

5 лет, Луганск Рисунки детей Донбасса

5 лет. Украина, Юго-Восток Рисунки детей Донбасса Мой дом. 4 года, Макеевка Рисунки детей Донбасса

Мой дом. 7 лет, Торез Рисунки детей Донбасса

Мой дом. 8 лет, Макеевка Рисунки детей Донбасса

9 лет, Лисичанск Рисунки детей Донбасса

9 лет, Краматорск Рисунки детей Донбасса

9 лет, Иловайск Рисунки детей Донбасса Мой дом. 10 лет, Макеевка Рисунки детей Донбасса

9 лет, Дебальцево Рисунки детей Донбасса

Мой Донбасс. 11 лет Рисунки детей Донбасса 10 лет, Харцызск Рисунки детей Донбасса

12 лет, Краматорск Рисунки детей Донбасса

12 лет. Украина, Юго-Восток Рисунки детей Донбасса

До и после. 10 лет, Украина, Юго-Восток Рисунки детей Донбасса

Мой дом. 13 лет, Луганск Рисунки детей Донбасса

Моя родина Рисунки детей Донбасса

13 лет. Украина, Юго-Восток Рисунки детей Донбасса

9 лет, Красный Луч Рисунки детей Донбасса

Харцызск Рисунки детей Донбасса 14 лет, Луганск Рисунки детей Донбасса

7 лет, Донецк Рисунки детей Донбасса

Николаевка, Славянский район Рисунки детей Донбасса

7 лет, Амвросиевка Рисунки детей Донбасса 6 лет, Славянск Рисунки детей Донбасса

7 лет, Донецк Рисунки детей Донбасса

7 лет, Макеевка Рисунки детей Донбасса

13 лет, Луганск Рисунки детей Донбасса

11 лет, Красногоровка Рисунки детей Донбасса 9 лет, Лисичанск Рисунки детей Донбасса

7 лет, Амвросиевка Рисунки детей Донбасса

6 лет, Краматорск Рисунки детей Донбасса

7 лет, Амвросиевка Рисунки детей Донбасса

8 лет, Донецк Рисунки детей Донбасса