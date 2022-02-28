Москва, , 15:03 — REGNUM В первую очередь необходимо подчеркнуть, что рост цен на алюминий является результатом развития долгосрочных тенденций, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор инвестиционной компании ООО «АБЦ» Евгений Лашков.

Алюминий

«Увеличение этого показателя в последние дни не связано исключительно с воздействием экономических последствий кризиса на Украине.

Уже в течение длительного времени наблюдается рост спроса на этот металл (в Китае, потребляющем половину объема товарного алюминия в мире, он увеличивался даже в 2020 г.) на фоне появления факторов, ограничивающих предложение, и сопутствующего сокращения наличных запасов.

За период с октября 2020 года по февраль 2022 года цена алюминия на мировых рынках увеличилась примерно в два раза, во многом — в силу роста стоимости газа и электроэнергии.

Свою роль сыграли также планы закрытия ряда производств в Европе, внедрение новых экологических стандартов на некоторых крупных предприятиях.

В числе значимых ситуативных факторов можно упомянуть вспышку COVID-19 в городе Байсе — крупном центре производства алюминия в КНР.

Санкции в отношении России придали дополнительный стимул росту цен на алюминий (на ее долю приходится около 3% на глобальном рынке этого металла), но не сыграли определяющую роль», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, на торгах на Лондонской бирже металлов (LME) 28 февраля, во время цена алюминия обновила исторический максимум — более $3,5 тыс. за тонну и достигла максимума за 14 лет (с 2008 года).

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