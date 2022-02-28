Москва, 28 февраля 2022, 15:03 — REGNUM В первую очередь необходимо подчеркнуть, что рост цен на алюминий является результатом развития долгосрочных тенденций, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор инвестиционной компании ООО «АБЦ» Евгений Лашков.

Алюминий
Алюминий
«Увеличение этого показателя в последние дни не связано исключительно с воздействием экономических последствий кризиса на Украине.
Уже в течение длительного времени наблюдается рост спроса на этот металл (в Китае, потребляющем половину объема товарного алюминия в мире, он увеличивался даже в 2020 г.) на фоне появления факторов, ограничивающих предложение, и сопутствующего сокращения наличных запасов.
За период с октября 2020 года по февраль 2022 года цена алюминия на мировых рынках увеличилась примерно в два раза, во многом — в силу роста стоимости газа и электроэнергии.
Свою роль сыграли также планы закрытия ряда производств в Европе, внедрение новых экологических стандартов на некоторых крупных предприятиях.
В числе значимых ситуативных факторов можно упомянуть вспышку COVID-19 в городе Байсе — крупном центре производства алюминия в КНР.
Санкции в отношении России придали дополнительный стимул росту цен на алюминий (на ее долю приходится около 3% на глобальном рынке этого металла), но не сыграли определяющую роль», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, на торгах на Лондонской бирже металлов (LME) 28 февраля, во время цена алюминия обновила исторический максимум — более $3,5 тыс. за тонну и достигла максимума за 14 лет (с 2008 года).

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