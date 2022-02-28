Осло, , 15:02 — REGNUM Международная федерация лыжного спорта (FIS) не будет отстранять российских лыжников от участия в этапах Кубка мира. Об этом 28 февраля говорится в сообщении FIS, текст которого приводит норвежский телеканал NRK.

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«Чтобы обеспечить честные и полные соревнования на всех мероприятиях FIS, национальные федерации и местные организаторы не должны отстранять спортсменов по признаку пола, расы, национальности или сексуальной ориентации», — говорится в сообщении.

Ранее с предложением отстранить российских лыжников выступил бывший норвежский лыжник, трёхкратный олимпийский чемпион Вегард Ульванг, который является главой комитета лыжных гонок FIS.

Этапы Кубка мира по лыжным гонкам в Норвегии должны пройти с 3 по 6 марта.