Архангельск, 28 февраля, 2022, 15:01 — ИА Регнум. За последние сутки в Архангельской области выявили 837 носителей коронавируса, 39 пациентов были госпитализированы, сообщает оперштаб.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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Среди новых заболевших — 223 архангелогородца, 92 северодвинца, 77 жителей Котласа. Случаи заболевания выявлены также в Шенкурском, Коношском, Пинежском, Приморском и других районах области.

«В статистику включено два завозных случая, новую коронавирусную инфекцию выявили у жителей региона, вернувшихся из поездок в Египет», — отметили в штабе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области ковид-вакцинацию завершили 508 798 человек, в том числе 121 подросток.