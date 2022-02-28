Москва, , 15:01 — REGNUM Повышение ключевой ставки ЦБ до 20% нацелено, скорее не на традиционную борьбу с инфляцией, а на противодействие спекуляциям на финансовом рынке, считает президент СРО «Российская ассоциация оценщиков» Кирилл Кулаков. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом он заявил сегодня, 28 февраля.

Здание ЦБ Рф © ИА REGNUM

«Нам предстоит пересборка финансовой системы с учетом всех новых факторов», — уверен эксперт.

При этом, он обратил внимание, что регулятор послал кредитным институтам недвусмысленный сигнал: рекомендовано не насчитывать пени и штрафы по кредитам заемщиков, чье положение ухудшилось из-за введения санкций.

«Одновременно ЦБ либерализовал требования к банковской системе в части создания обязательных резервов», — подчеркнул Кулаков.

По его словам, вопрос об ипотеке в этих условиях можно поделить на два тезиса: «Первое — банки не будут ухудшать положение заемщиков на фоне повышения ставки ЦБ. Второе — реальное возобновление ипотечного кредитования возможно после прохождения острой фазы финансового кризиса».