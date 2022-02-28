Москва, 28 февраля, 2022, 15:01 — ИА Регнум. Повышение ключевой ставки ЦБ до 20% нацелено, скорее не на традиционную борьбу с инфляцией, а на противодействие спекуляциям на финансовом рынке, считает президент СРО «Региональная ассоциация оценщиков» Кирилл Кулаков. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом он заявил сегодня, 28 февраля.

ИА REGNUM Здание ЦБ Рф

«Нам предстоит пересборка финансовой системы с учетом всех новых факторов», — уверен эксперт.

При этом, он обратил внимание, что регулятор послал кредитным институтам недвусмысленный сигнал: рекомендовано не насчитывать пени и штрафы по кредитам заемщиков, чье положение ухудшилось из-за введения санкций.

«Одновременно ЦБ либерализовал требования к банковской системе в части создания обязательных резервов», — подчеркнул Кулаков.

По его словам, вопрос об ипотеке в этих условиях можно поделить на два тезиса: «Первое — банки не будут ухудшать положение заемщиков на фоне повышения ставки ЦБ. Второе — реальное возобновление ипотечного кредитования возможно после прохождения острой фазы финансового кризиса».