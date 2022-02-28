Курган, , 14:57 — REGNUM В Курганской области за сутки на 28 февраля с коронавирусной инфекцией госпитализирован 61 человек, выписались по выздоровлению 1218. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Коронавирус Permkrai.ru

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Всего за сутки выявлено 986 заражённых коронавирусом курганцев, на пять человек меньше, чем днём ранее.

Согласно данным сайта «Стопкоронавирус.рф», всего с начала пандемии в Курганской области на 28 февраля выявлено 86 637 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 71 182 человека, скончались 1178 пациента (на семь человек больше, чем днём ранее).

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