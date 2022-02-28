28 февраля 2022 | Время чтения 5 мин

Неясно, сможет ли в мире трех великих военных держав одна из этих держав заставить другие соблюдать установленные правила. В нынешнем кризисе решается именно это, и если Россия действительно «добьется своих целей», появится новый мир конкуренции сверхдержав с постоянными угрозами локальной ограниченной войны.

Максим Исаев, , 20:22 — REGNUM Нынешние события вокруг Украины могут оказаться поворотным моментом для всей международной системы, новой главой в истории, которая началась с падением коммунизма в 1989 году и которая корнями уходит по меньшей мере в 1919 год, пишет Дэвид Кайзер в статье, вышедшей 28 февраля в Responsible Statecraft.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

Сегодня легко забыть о том, что Лига Наций и Организация Объединенных Наций создавались не с тем, чтобы координировать войны против агрессоров, но с тем, чтобы находить альтернативы войнам. В эпоху Лиги Наций предпочтительными способами разрешения конфликтов войне были переговоры, арбитраж и примирение, но они потерпели неудачу, когда Япония отказались принять рекомендации Лиги в Маньчжурии и когда Бенито Муссолини пошел против решений Лиги и пренебрег угрозой экономических санкций после нападения на Эфиопию. В 1945 году американский президент Гарри Трумэн публично выражал надежды на то, что ООН сможет урегулировать споры мирным путем, но несколько лет спустя ему пришлось признать, что из-за имеющихся разногласий между великими державами это невозможно.

В 1950 году Совет Безопасности ООН фактически санкционировал возглавляемую США войну, чтобы остановить агрессию Северной Кореи, потому что советский делегат бойкотировал совет, когда начался конфликт. Это нападение убедило США в том, что они столкнулись с непоправимо враждебным, экспансионистским Советским Союзом и что им нужно полагаться на союзы и военную силу, чтобы остановить его.

Когда в 1945 году был принят Устав ООН, Джорджу Бушу-старшему был 21 год, и он уже имел опыт участия в войне. В 1990 году, когда начала рушиться советская империя и Саддам Хусейн вторгся в Кувейт, Буш-старший уже был президентом. Ему удалось на один краткий блестящий момент заставить весь Совет Безопасности, включая и СССР, и Китай, поддержать войну, чтобы выгнать Саддама из Кувейта.

Джордж Буш — старший и Михаил Горбачев на саммите в Хельсинки в 1990 году Susan Biddle

Тем не менее как неоконсерваторы в его же Республиканской партии, так и внешнеполитическое руководство следующей администрации, которую возглавил Билл Клинтон, восприняли такое развитие событий не как доказательство того, что первоначальная модель ООН может работать, а скорее как доказательство того, что Соединенные Штаты могут использовать свою политическую, экономическую и военную мощь для обеспечения любого результата в любой точке мира.

Именно это и стало рефреном книги генерального секретаря ООН Бутроса Бутроса-Гали «Непокоренные», которая вышла в 1999 году. В том же году Соединенные Штаты, не сумев на этот раз заручиться поддержкой России или Китая в Совете Безопасности, использовали НАТО для ведения войны против Югославии. Четыре года спустя США вошли в Ирак практически без поддержки ООН.

К тому времени администрация Джорджа Буша-младшего заявила о своем праве нападать на любую страну, разрабатывающую оружие, которого, по мнению Вашингтона, у нее не должно было быть. И хотя Барак Обама выступал против войны в Ираке, он пошел на смену режима как в Ливии, так и в Сирии без санкции ООН, что привело к результатам от смешанных до катастрофических.

Владимир Путин с самого начала отверг «однополярную» систему власти США, а в Грузии, Крыму, а теперь и во всей Украине он в одностороннем порядке применил силу, чтобы самому навязать предпочтительный для Москвы исход. США и НАТО не противодействуют операции на Украине военным путем, но хотят заставить Россию отказаться от нее, похоже, с помощью жестких экономических санкций. По сути, они делают ставку на то, что в эпоху глобализации их контроль над международными экономическими и финансовыми институтами — возможно, в сочетании с решительным сопротивлением Украины — сделает невозможным для той или иной страны бросить вызов воле Вашингтона и Брюсселя.

Выступление Путина в Мюнхене. 2007 Kremlin.ru

Если эта тактика увенчается успехом, это подтвердит веру США в то, что они могут действовать по всему миру во имя определенных принципов права и самоопределения. Если этого не произойдет, США столкнутся с двумя крупными державами-соперницами — Россией и Китаем, — которые открыто отвергают многие принципы и лидерство Запада и могут в любой момент применить военную силу для достижения собственных локальных целей. Если Москва всё же установит контроль над Украиной, следующей «логической целью» станут страны Прибалтики, а китайская угроза Тайваню станет еще острее.

То, что смогут сделать Соединенные Штаты, если экономическая мощь потерпит неудачу, будет зависеть от местных военных реалий. В странах Прибалтики возможно обеспечить оборону НАТО. Тайвань, с другой стороны, сейчас очень уязвим для нападения Китая, и США могут понести катастрофические морские потери, пытаясь остановить его. Между тем возможность нового конфликта между великими державами будет чревата обменом ядерными ударами.

Нет ничего плохого в принципах международного права, уважении границ и прав народов на выбор формы правления, за которые выступают Соединенные Штаты, даже несмотря на то, что сами Соединенные Штаты нарушали эти принципы по разным причинам в разное время. Мир, о котором мечтали президенты Вудро Вильсон и Франклин Рузвельт и в котором все страны приняли эти принципы, был бы лучше. Однако неясно, сможет ли в мире трех великих военных держав одна из этих держав заставить другие соблюдать их. В нынешнем кризисе решается именно это, и если Россия действительно «добьется своих целей», появится новый мир конкуренции сверхдержав с постоянными угрозами локальной ограниченной войны.