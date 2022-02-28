Минск, 28 февраля, 2022, 14:55 — ИА Регнум. Референдум по внесению изменений и дополнений в Конституцию Белоруссии состоялся. Председатель Центризбиркома республики Игорь Карпенко сообщил 28 февраля уточнённые цифры по явке и итогам голосования.

ИА REGNUM Референдум по внесению изменений и дополнений Конституции Белоруссии 27 февраля

По словам Карпенко, участие в референдуме приняло «большинство граждан, внесённых в списки для голосования». В списки для голосования было внесено 6 815 667 человек, из которых проголосовали 5 359 471 или 78,63% от списочного состава.

«Таким образом, республиканский референдум считается состоявшимся», — констатировал Карпенко.

По его словам, за внесение изменений и дополнений в белорусскую Конституцию проголосовало 4 440 813 граждан, «что составило 82,86% или 65,15% от внесённых в списки для голосования». Противников обновлённой конституции в Белоруссии, по официальным данным, оказалось 686 165 участников референдума, что составило 12,8% или 10,7% от внесённых в списки для голосования», сказал Карпенко.

По данными ЦИК Белоруссии, досрочно в период 22−26 февраля проголосовали 42,93% граждан. Нарушений законодательства о проведении референдумов госорганом не выявлено при том, что «фиксировались некоторые провокации, мешающее его проведению».

Напомним, основным днём голосования на референдуме по внесению изменений и дополнений в Конституцию Белоруссии было 27 февраля. Среди новшеств документа — гарантии президенту не привлекать его к ответственности за все совершённые действия, а также введение в правовое поле «Всебелорусского народного собрания», которое не избирается гражданами напрямую и до сих пор формировалось в президентской администрации.