Баку, 28 февраля, 2022, 14:53 — ИА Регнум. В Сабунчинском районном суде Баку 28 февраля начался судебный процесс в отношении двух граждан Армении, обвиняемых в терроризме. Об этом сообщает агентство Report.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаги Азербайджана и Армении

По данным журналистов, судят Ишхана Саргсяна и Владимира Рафаэляна. Прокурор требует для них наказание, соответственно, в виде 20 и 19 лет тюрьмы.

По версии следователей, обвиняемые «являются военнослужащими и членами разведгруппы». Их обвиняют в минировании дорог в находящемся под контролем Баку Кельбаджарском районе Нагорного Карабаха в мае 2021 года.

Сообщается, что армянским гражданам предъявили обвинения по статьям, предусматривающим терроризм, незаконное приобретение оружия, незаконное пересечение госграницы и совершении провокации.

Планируется, что судебный процесс будет длиться до 7 марта.