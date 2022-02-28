28 февраля 2022 | Время чтения 4 мин

Рост террористической активности на Ближнем Востоке привёл к тому, что в ряде стран появились десятки вооружённых групп. В странах, наиболее пострадавших от действий террористов, расцвела торговля людьми, ворованными культурными ценностями и наркотиками. Наркобизнес стал единственным способом заработка для жителей Сирии и Ливана. Запрещённые вещества огромными партиями производятся для поставок в регион Персидского Залива, и пока власти ряда местных государств не в состоянии изменить ситуацию.

Артемий Шарапов, , 20:22 — REGNUM Территории Ливана и Сирии после долгих лет продолжительной войны всех против всех превратились в пристанище для самых разных преступных группировок. К несчастью, к ним примкнули многие местные жители, которые лишились возможности зарабатывать честным путём из-за общего упадка экономики страны. Самым прибыльным и вместе с тем наименее затратным способом заработка для местного населения стал наркобизнес.

Джордж Морланд. Контрабандисты

Согласно неоднократным заявлениям Госдепартамента США и израильской разведки, территории южного и центрального Ливана были превращены в плантации гашиша ещё в середине 2000-х годов. В США заявляли, что производство и продажа наркотиков является главной статьёй дохода движения «Хезболла», наладившего к тому же выпуск синтетических наркотических веществ. Якобы группировка использует свою развитую сеть информаторов и сообщников для продажи наркотиков в Турцию, страны Европы и в регион Персидского залива. В местных СМИ неоднократно публиковались статьи, авторы которых называли Ливан главным рынком наркотиков всего Ближнего Востока, где закупаются не только дилеры, но и высокопоставленные лица со всего региона.

Здесь стоит отметить, что регион Ближнего Востока находится «в лидерах» международного сбыта синтетических наркотиков. По данным Управления ООН по наркотикам и преступности, опубликованным по итогам 2014 года, на Саудовскую Аравию, Иорданию и Сирию приходилось более 55% изъятых во всем мире объемов амфетамина.

Жозеф Вильгельм Валландер. Контрабандисты

В октябре 2015 года британская газета The Guardian сообщила о том, что в аэропорту Бейрута был задержан личный самолёт одного из представителей правящей династии Саудовской Аравии. Позднее эту информацию подтвердили ливанские власти. На борту самолёта было обнаружено более двух тонн метамфетамина. Неизвестно, приобрёл ли их принц для личного пользования или дальнейшей перепродажи, однако скандал долго обсуждался в ближневосточных СМИ.

После того как в 2017 году сирийская армия выбила боевиков из южных провинций Дераа и Сувейда, в регионе постепенно начала оживать международная торговля. В первую очередь между Сирией и соседней Иорданией. Однако вместе с легальными грузами через границу хлынул поток наркотиков, изготовленных в Сирии и Ливане и предназначенных для продажи в Саудовской Аравии, Катаре, ОАЭ и Кувейте. К началу 2022 года контрабанда наркотиков приобрела по-настоящему масштабный характер. Контрабандисты наладили несколько маршрутов поставок через территорию Иордании, используя как торговый и гражданский транспорт, следующий через КПП «Нейсиб», так и альтернативные способы поставок.

Во-первых, наркоторговцы прорыли десятки тоннелей, связывающих территорию Сирии с Иорданией. Во-вторых, при участии местных жителей, проживающих по обе стороны границы, были созданы десятки нелегальных трасс для транспорта, перевозящего наркотики. В-третьих, наркоторговцы начали использовать беспилотники, которые за день переносят через границу сотни килограмм наркотических веществ.

Увеличение наркотрафика серьёзно беспокоит правительства ряда стран региона. В Иордании 17 февраля 2022 года вооружённые силы страны начали масштабную военную операцию по ликвидации контрабандных маршрутов, проходящих транзитом через территорию страны. В результате операции были убиты 30 нарушителей границы. Силовики изъяли около 17 миллионов таблеток наркотического вещества «кетамин».

21 февраля ливанские военные пресекли транспортировку крупной партии синтетических наркотиков через границу с Сирией. У одного-единственного курьера была изъята партия из 200 тысяч таблеток кетамина, которые, скорее всего, предназначались для продажи в Саудовской Аравии.

Власти Иордании обвиняют в контрабанде ливанское движение «Хезболла» и иранские спецслужбы, использующие Сирию для производства наркотических веществ. В Сирии заявляют, что за производством наркотиков стоят группировки боевиков, которые таким образом зарабатывают себе средства на продолжение вооружённой борьбы против режима Башара Асада.

Впрочем, не исключено, что правдивы обе версии, поскольку производство наркотиков, по сути, является наиболее прибыльным бизнесом в регионе. Несмотря на усилия, предпринятые властями Иордании в борьбе с наркотрафиком, местные СМИ сообщают о том, что объём транспортировки наркотиков не только не уменьшился, но и увеличился. Это связано с тем, что у властей Сирии и Иордании нет достаточных сил для того, чтобы взять под контроль государственную границу на всём её протяжении, из-за того, что она проходит по районам незаселённой пустыни, где контрабандисты оборудовали десятки укрытий.

Единственный вариант решения проблемы с контрабандной наркотиков — это ликвидация террористических группировок, которые всё ещё действуют на сирийской территории. Только в этом случае местные власти смогут установить хотя бы частичный контроль над границей. Однако в ближайшей перспективе подобный вариант развития событий маловероятен, а значит, наркотики будут и дальше идти через Иорданию на юг, в Саудовскую Аравию.