Москва, , 14:48 — REGNUM Резкий скачок цен на алюминий на сырьевом рынке связан с геополитической обстановкой в мире. Металлы дорожают на фоне военной операции на территории Украины, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев.

Алюминий rkit

«Цены на алюминий растут на опасениях возможных санкций, которые могут вызвать проблемы в поставках сырья и сокращение предложения.

Что касается глобальной картины в целом, то алюминий, как и другие металлы, неуклонно растет в цене с 2020 года и темп роста только ускоряется. Например, за последние три недели рост составил 15%.

Основным драйвером выступает глобальный дефицит, вызванный сильным спросом постпандемийного восстановления экономии на фоне низкого объема предложения.

Также мировой запуск масштабных программ «зеленой энергетики», в которой алюминий очень широко используется, подогревает спрос на него.

На подорожание металла влияло ещё и общее повышение цен на энергоносители и электричество, что в свою очередь отразилось на себестоимости продукции.

Из-за этого Китай сократил своё производство алюминия, стремясь уменьшить потребление электричества, необходимого при производстве, а затраты металлургических заводов в Европе выросли из-за пошлин новых экологических стандартов, связанных с выбросами в атмосферу углекислого газа.

Военный переворот в Гвинее — крупнейшего производителя бокситов в мире, необходимых для производства алюминия — снизил добычу и поставки, сделав невозможным увеличение объёмов производства метала.

Все эти факторы привели к такому стремительному росту цен на алюминий.

Конечно, это благоприятно скажется на выручке российских металлургов, тем более что в конце октября 2021 года правительство РФ установило нулевые пошлины на экспорт алюминиевых сплавов.

Такое решение было вызвано необходимостью укрепить экспорт российских металлургов и сохранить рабочие места на крупных производствах.

В таких экономических условиях дефицит алюминия будет сохраняться ближайшие годы, а спрос на алюминий по прогнозам будет расти минимум на 3% в год до 2025 года. Так что еще не раз придется увидеть новые исторические максимумы по ценам на алюминий и другие металлы», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 февраля в ходе торгов на Лондонской бирже металлов (LME) стоимость алюминия преодолела отметку в $3500 за тонну, установив новый исторический максимум. Предыдущий подобный рекорд цены алюминия был в июле 2008 года и составлял тогда $3292 за тонну.

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