Уфа, 28 февраля, 2022, 14:50 — ИА Регнум. Женщину обвинили в убийстве малолетнего ребенка в Башкирии. Об этом 28 февраля сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Mosgorzdrav.ru В роддоме № 27

Сообщается, что 16 августа прошлого года фигурантка уголовного дела после родов находилась на третьем этаже в общей палате родильного отделения клинической больницы №1 г. Стерлитамака.

По версии следствия, подозреваемая убила новорожденного ребенка женщины, находящейся с ней в одной палате.

«По результатам проведенной в ходе следствия судебной психолого-психиатрической экспертизой у женщины диагностировано психическое расстройство, которое в период совершенного деяния и в настоящее время лишает ее способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий, а также руководить ими, в связи с чем ей рекомендовано принудительное лечение в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что в ближайшее время материалы дела будут направлены в суд для применения в отношении 30-летней жительницы Миякинского района принудительных мер медицинского характера.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что жителя Башкирии заподозрили в жестоком обращении с детьми.