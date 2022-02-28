Москва, , 14:57 — REGNUM Боевое дежурство усиленным составом несут Ракетные войска стратегического назначения, Северный и Тихоокеанский флоты и дальняя авиация, доложил министр обороны Сергей Шойгу президенту России Владимиру Путину. Об этом 28 февраля сообщили журналистам в Минобороны РФ.

Сергей Шойгу Mil.ru

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Шойгу доложил Путину, что в соответствии с его приказом «дежурные смены пунктов управления Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Тихоокеанского флотов, командования дальней авиации приступили к несению боевого дежурства усиленным составом».

Речь идёт о ядерной триаде России. Как сообщало ИА REGNUM, приказ об изменении режима боевого дежурства Путин отдал 27 февраля в связи с агрессивными высказываниями в адрес России руководства стран НАТО. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков позднее заявил, что совершенно неприемлемо связывать такой приказ с потенциальной угрозой ядерного удара.

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