Сыктывкар, , 14:45 — REGNUM В Коми на лечении с COVID-19 находятся 22 824 человек, в отделениях реанимации остаются 124 человека, сообщили в минздраве республики.

Реанимация Softpedia.com

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в России: ситуация нормализуется — все новости»

«30 больных — на аппаратах искусственной вентиляции легких. Кислородной поддержки требуют 730 человек», — уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в Коми за последние сутки госпитализировали 47 ковид-пациентов.