Пекин, , 14:44 — REGNUM Китайские власти считают, что введение отдельными странами односторонних санкций будет иметь скорее негативные последствия, чем поспособствует урегулированию конфликта на Украине. Об этом 28 февраля в ходе брифинга заявил официальный представитель министерства иностранных дел КНР Ван Вэньбинь.

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«Как это было неоднократно доказано, санкции не могут урегулировать проблемы, а могут породить новые. Это касается не только сферы двойственных и множественных цифр в экономике, но и распространения негативного влияния на процессы политического урегулирования», — подчеркнул глава китайского внешнеполитического ведомства, комментируя отключение российских банков от международной платёжной системы SWIFT.

Вэньбинь добавил, что Пекин не поддерживает «применение санкций для урегулирования каких-либо вопросов». По его словам, правительство Китая призывает стороны конфликта на Украине вернуться на путь переговоров и реализовать политическое урегулирование проблемы Украины.

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Как сообщало ИА REGNUM, 27 февраля пресс-служба правительства Германии по итогам переговоров западных лидеров заявила, что российские банки, попавшие в санкционный список международного сообщества, а также, в случае необходимости, другие банки, будут исключены из системы международных платежей SWIFT. Решение о введении дополнительных жёстких финансовых санкций против России в ответ на спецоперацию на Украине, приняли Соединённые Штаты, Франция, Канада, Италия, Великобритания, Европейская комиссия и Германия.

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В свою очередь общество всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций SWIFT заявило о том, что готовится исполнить решение стран Запада о санкционных мерах в отношении ряда российских банков.