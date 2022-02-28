Томск, , 14:44 — REGNUM В Томской области за сутки выявили 1601 новый случай заражения коронавирусом, в ковидные стационары госпитализировано 96 человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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Общее число подтверждённых случаев за весь период пандемии достигло 98 953.

Выздоровели к настоящему времени 70 441 человек, в том числе 561 за последние сутки. Скончались от COVID-19 744 пациента.

Напомним, коронавирус второй раз за полгода подхватил спикер думы Томска Чингис Акатаев. Об этом он написал на своей странице в «Телеграм».

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