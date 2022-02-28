Казань, 28 февраля, 2022, 14:48 — ИА Регнум. Об ухудшении погодных условий в первый день марта предупреждают жителей Татарии. В ближайшее время ожидается туман, сообщает республиканское управление Гидрометцентра.

cafepampas Туман

По прогнозам синоптиков, во второй половине дня 28 февраля, ночью и днем 1 марта, в Татарии местами возможен туман.

В период с 1 по 3 марта погода будет формироваться под влиянием поля повышенного атмосферного давления. Вероятность осадков небольшая. Местами возможен туман. Температура воздуха ночью составит: 1 марта —2…—7 °С, при прояснениях до —12 °С; 2 и 3 марта —6…—12 °С, местами до —16 градусов. Днем воздух прогреется от —5 до +1 °С. На дорогах гололедица, местами сильная.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 28 февраля из-за плохой видимости вследствие тумана в пермском аэропорту «Большое Савино» не смог приземлиться самолет из Сочи. Лайнер перенаправлен на запасной аэродром в Уфу.

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