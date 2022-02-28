Париж, 28 февраля, 2022, 14:43 — ИА Регнум. Премьер-министр Франции Жан Кастекс встретится с основными кандидатами в президенты страны для обсуждения ситуации на Украине, сообщает Ouest-France.

Florian DAVID Премьер-министр Франции Жан Кастекс

Главу правительства будут сопровождать министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан, министр вооруженных сил Флоренс Парли, а также официальный представитель правительства Габриэль Атталь.

Марин Ле Пен, Валери Пекресс, Эрик Земмур, Янник Жадо, Фабьен Руссель, Николя Дюпон-Эньян, Анн Идальго, Жан Лассаль подтвердили свое присутствие.

Как сообщало ИА REGNUM, более 9500 французских солдат будут мобилизованы из-за ситуации на Украине.