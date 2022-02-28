Тюмень, , 14:40 — REGNUM В Тюменской области проведение комплексных проверок готовности систем оповещения населения с запуском электросирен, запланированных на 2 марта, переносится. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

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О сроке проведения будет сообщено дополнительно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, комплексные проверки сигнальной системы гражданской обороны, намеченные на 2 марта, перенесены в ряде регионов страны.

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