Москва, 28 февраля, 2022, 14:37 — ИА Регнум. Блогер Катя Адушкина отказалась от участия в премии «ЖАРА Music Awards». Об этом она сообщила 28 февраля в историях личного instagram-аккаунта.

Скриншот с YouTube Катя Адушкина

По словам Адушкиной, «игнорировать» конфликт России и Украины и «жить как раньше» — это «эгоизм». «Именно поэтому я отказалась от ведения и участия в премии», — объяснила она.

ИА REGNUM напоминает, что премия «ЖАРА Music Awards» 2022 года состоится 28 февраля в концертном зале Crocus City Hall. Участниками мероприятия станут исполнители Егор Крид, JONY, Мари Краймбрери, Клава Кока, Ольга Бузова, Егор Шип и многие другие.