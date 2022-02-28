Екатеринбург, 28 февраля 2022, 14:34 — REGNUM Соединённые Штаты Америки и Евросоюз превратили Украину в пороховую бочку. Об этом заявил журналистам председатель совета свердловской областной общественной организации ветеранов Юрий Судаков.
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Он отметил, что ветеранская общественность поддерживает решение президента России Владимира Путина о проведении специальной операции по защите Донбасса и о признании ДНР и ЛНР. Независимость республик совершенно необходимо нужно было признать, подчеркнул заслуженный уралец.
Он также отметил, что это проявляется и сейчас. Националисты ставят системы залпового огня ставят в жилых кварталах, возле детских садов и школ. И в ситуации, когда это видит весь мир, Россию ещё еще и осуждают, применяя двойные стандарты.