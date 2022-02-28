Тюмень, 28 февраля, 2022, 14:33 — ИА Регнум. В Тюменской области за сутки выписаны из стационаров 1567 ковидных пациентов, 122 госпитализировано с COVID-19. Об этом 28 февраля сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За сутки на 28 февраля коронавирус выявили у 1646 тюменца. Это на 179 человек меньше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 28 февраля коронавирус выявили у 164 551 человек, выздоровели 113 343 пациента, скончались 3914 (на 10 человек больше, чем днём ранее).