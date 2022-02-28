Москва, , 14:32 — REGNUM ФКС России объявила о старте Чемпионата России по компьютерному спорту 2022. Призовой фонд турнира составит более 3,6 млн рублей, сообщают ИА REGNUM 28 февраля в пресс-службе Федерации.

Киберспорт Иван Шилов © ИА REGNUM

Киберспортсмены будут соревноваться в шести видах программы: Dota 2 («Боевая арена»), Clash Royale («Соревновательная головоломка»), StarCraft II («Стратегия в реальном времени»), DCL — The Game («Технический симулятор»), NHL 22 («Спортивный симулятор») и Tekken 7 («Файтинг»). Ожидается, что турнир пройдёт в два этапа: отборочный (30 апреля — 3 мая) и финальный (21 — 22 мая).

Представители ФКС России также уточнили, что к участию в соревнованиях допускаются региональные киберспортивные сборные.

Напомним, что в Чемпионате России по компьютерному спорту 2022 приняли участие более 20 тыс. человек со всей страны. Финал турнира прошёл в Челябинске.

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