Москва, , 14:32 — REGNUM Дочерние компании российского «Сбербанка» в Белоруссии и Казахстане получат о него дополнительную финансовую и иную поддержку. Крупнейший банк России сообщил, что «обладает всеми необходимыми ресурсами, опытом и экспертизой для успешной работы в сложившихся условиях».

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При этом в российском банке отметили, что его дочерние компании в ближнем зарубежье работают в штатном режиме. С проблемами столкнулась чешская «дочка» — ей «Сбербанк» не смог помочь ликвидностью из-за введённых Евросоюзом санкций.

Напомним, санкции ЕС и США в отношении российских и белорусских банков были введены после начавшейся 24 февраля военной операции России, ДНР и ЛНР на территории Украины. Под ограничительными мерами находятся не только «Сбербанк», но также «ВТБ» и ряд других российских субъектов, в том числе с их белорусскими филиалами.