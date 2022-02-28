Москва, , 14:32 — REGNUM Вводимые США и Европой санкции против России на фоне взрывного роста геополитической обстановки имеют не только одностороннюю направленность, а несут и обратный эффект для тех, кто их вводит, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент, преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук.

Санкции США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Это будет вызвано обратными последствиями введенных санкций для ЕС, так и ответными секторальными мерами России. В числе обратных для ЕС последствия введения санкций для России: рост стоимости энергоносителей для европейцев.

Уже сейчас стоимость апрельского фьючерса в европейском хабе в Нидерландах превысила 1454 доллар США за 1000 куб. метров. Уровень заполнения ПХГ в Европе упала ниже 30%.

Это ниже аналогичных периодов прошлых пяти лет и не гарантирует Европе завершения отопительного сезона и потребления энергоносителя для устойчивой работы промышленности Еврозоны в весенне-летний период 2022 года.

Поступающий из США дорогой СПГ не обеспечивает всех потребности европейских потребителей и Европа не может его принять банально из-за отсутствия терминалов для его разгрузки. Германия получает 40% необходимого газа через трубопроводы из России.

Нежелание включить «Северный поток — 2» — это выстрел в ногу самой Германии. Европа готовится вступить в «новый мир» с газом по 2000 долларов за 1000 куб. метров. На сегодняшний день Россия выполняет все контрактные обязательства по поставкам газа в Европу, в том числе через ГТС Украины.

Цена на нефть превысила 100 долларов за баррель. Россия второй в мире поставщик этого энергоносителя. Высокие цены на нефть, соответственно бензин и продукты ее переработки, не будут способствовать восстановлению мировой экономики после пандемии.

Введение санкций в финансовом секторе и избирательное отключение российских банков от SWIFT уменьшит величину дохода соответствующих финансовых организаций. Россия второй по величине транзакций клиент международной платежной системы. Точный перечень отключаемых банков уточняется.

Продолжится рост цен на продукты сельского хозяйства, в частности на пшеницу, одним из лидером поставок которой на мировом рынке является Россия. Европейский союз начал принимать беженцев с Украины.

В Евросоюз прибыли как минимум 280 тыс. человек. Возможен рост до 3 млн человек. Это потребует значительных затрат со стороны Европейского союза.

Пока Россия официально не анонсировала ответные меры. Симметричность или асимметричность санкций будет зависеть от анализа рестрикций, введенных США и странами ЕС. Россия будет действовать из собственных интересов.

Пока можно говорить об оперативных ответных мерах. Закрывается воздушное пространство для стран, которые ввели меры по ограничению полетов в страны ЕС.

Это потребует переработки маршрутов эшелонов полета зарубежных компаний и увеличение затрат, в том числе на авиационное горючее. Соответственно вырастут цены на перелеты.

Корпорация «Роскосмос» приостановила запуски европейских космических спутников из космодрома «Куру» во Французской Гвиане на российских ракетных носителях и отозвала весь персонал», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, меры против России, введённые из-за российской спецоперации на Украине, негативно отразятся на европейских странах, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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