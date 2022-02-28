Омск, 28 февраля, 2022, 14:30 — ИА Регнум. В Омской области ночью 1 марта ожидается −5…−10 °С, при прояснении до — 15 °C. Об этом ИА REGNUM сообщили в Обь-Иртышском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Алексей Яковлев ИА REGNUM Мороз

Прогнозируется юго-западный, западный ветер 8−13 м/с, в отдельных районах порывы до 15 м/с.

Днём 1 марта в регионе ожидается 0…-5 °С. Ветер западный, северо-западный 8−13 м/с, в отдельных районах порывы 15−19 м/с.

Ночью местами будет идти небольшой снег, метель. Днём — небольшие осадки (снег, мокрый снег). Местами метель, налипание мокрого снега.

Как сообщало ИА REGNUM, жителей Красноярского края предупредили о непогоде.

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