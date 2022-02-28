Артемий Шарапов, 28 февраля 2022, 15:12 — REGNUM Об ухудшении продовольственной ситуации сообщают должностные лица в Марокко, Египте, Тунисе, Ливане, Судане и Йемене. Однако продовольственный кризис может в перспективе распространиться и на другие государства региона. Как сообщает Al-Araby-al-Jadid, Египет в 2020 году импортировал около 9,6 млн тонн пшеницы, что составляет 5,8% мирового импорта пшеницы, в то время как Алжир импортировал около 7 миллионов тонн, это составляет 4,3% мирового импорта. На следующем месте — Марокко с экспортом в 4,8 млн тонн, а далее Ирак — 3,3 млн тонн, Йемен — 3,3 млн тонн, Саудовская Аравия — 3,2 млн тонн, Судан — 2,7 млн тонн, ОАЭ 1,8 млн тонн и Тунис с годовым импортом в 1,6 млн тонн пшеницы.

Генри Жюль Жан Жоффруа. Голодание. 1886
Генри Жюль Жан Жоффруа. Голодание. 1886

Как заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы Дэвид Бизли, половина всего зерна, закупаемого странами региона, импортируется из России и Украины, поэтому конфликт может иметь «драматические последствия» для Ближнего Востока.

Тяжелее всего ситуация может сказаться на Ливане, поскольку 80% пшеницы, импортированной в страну в 2020 году, были закуплены на Украине. Ранее страна уже столкнулась с ростом цен на хлеб, что привело к массовым протестам по всей стране. Как заявил представитель ливанской ассоциации импортёров пшеницы Ахмад Хотейт, имеющихся в стране запасов, с учётом пяти кораблей, ожидающих разгрузки в порту Бейрута, хватит примерно на 1,5−2 месяца. По словам бизнесмена, альтернативой могут стать закупки пшеницы в США, однако транспортировка будет занимать не менее 25 дней вместо 7.

Пшеница
Пшеница
Анна Рыжкова © ИА REGNUM

В Марокко власти страны были вынуждены пойти на отмену ввозных пошлин на пшеницу. Власти страны увеличили субсидирование закупок хлеба для малоимущего населения. В соседнем Тунисе ситуация обстоит значительно труднее. Страна переживает глубокий финансовый и политический кризис, поэтому не в состоянии покупать пшеницу по новой цене. Прибывающие в Тунис корабли стоят в портах без разгрузки в ожидании оплаты поставок. По информации местных властей, имеющихся в стране запасов должно хватить до июня, однако чем заменить 60% украинского импорта, они не знают. В Египте и Алжире смотрят на ситуацию более оптимистично. Египетские власти заявляют, что смогут покрыть часть потребностей страны за счёт закупок у местных производителей, а правительство Алжира сообщает, что запасов муки и пшеницы в стране хватит как минимум на 7 месяцев.

Наиболее тяжело продовольственный кризис может сказаться на Йемене. Из-за продолжающихся боевых действий и краха экономики страны у местных властей нет возможности покупать пшеницу по новым ценам. Местные трейдеры обеспокоены тем, что под санкции может попасть импорт российской пшеницы, что ещё более усложнит обстановку в стране. В случае, если ситуация не будет решена в ближайшие месяцы, в Йемене может начаться самый настоящий голод. К решению ситуации приглашены специалисты ООН и Всемирной продовольственной программы.

С другой стороны, арабские СМИ отмечают, что продовольственная ситуация точно не скажется на странах, у которых традиционно дружественные отношения с Россией. В 2020 году власти Сирии закупили в России крупную партию пшеницы, которой хватит на несколько месяцев. В стране не опасаются перерывов в поставках, но предупреждают, что будут вынуждены бережнее относиться к ресурсам. По слухам, в четверг, 24 февраля, Москву посетил представитель Верховного суверенного совета (фактического правительства) Судана Мохаммед Хассан Дагло, который также смог договориться о поставках зерна в свою страну.

Тем не менее затяжной конфликт на Украине может дорого обойтись не только региону Восточной Европы, но и сказаться на десятках стран и сотнях миллионов человек по всему миру. В связи с этим лидеры многих арабских стран призывают стороны конфликта к скорейшему прекращению огня в интересах международной политической и продовольственной безопасности.