Москва, 28 февраля, 2022, 14:29 — ИА Регнум. Обращение писателей России по поводу специальной операции нашей армии в Донбассе и на территории Украины опубликовано на сайте «Литературной газеты».

ИА REGNUM Донбасс

«Специальная военная операция, проходящая сейчас в Донбассе и некоторых частях Украины, назревала давно. Запад не оставлял попыток так или иначе уязвить Россию, очернить ее и в конце концов расчленить. Этому есть многочисленные свидетельства: от рассекреченных военных планов НАТО по уничтожению России и постоянных нагромождений лжи американскими телеканалами до физического устранения выступивших против фашисткой идеологии людей на Украине.

Особый размах антироссийская истерия приняла с 2014 года, когда крымчане свободно и почти единогласно решили присоединиться к России, а Донбасс не захотел больше унижений за то, что говорил и думал по-русски. И Россия поддержала эти законные требования.

Наше стремление к диалогу, обеспокоенность России проблемами безопасности не были услышаны. Сознательно сеялась рознь с помощью агрессивных военных действий, фейковых новостей, информационных провокаций и инспираций. 8 лет мы терпеливо уговаривали все стороны исполнять минские соглашения, но Запад давал Украине негласное добро на их срыв.

Стравливание славян между собой недопустимо. Мы, россияне, не хотим никого ни с кем стравливать! Русские не начинают войну. Русские обычно ее заканчивают. Специальная военная операция России направлена на то, чтобы в Европе установился мир.

Мы любим украинский народ, поем украинские песни, смотрим украинское кино, молимся в одних и тех же храмах. У нас общие мысли, и острое желание вдохнуть, наконец, воздух уже близкой, общей для наших народов весны. У нас великие писатели, связанные одними духовными радениями о счастье, свободе, мире, человеке. Лев Толстой и Николай Гоголь, Тарас Шевченко и Александр Пушкин, Леся Украинка и Анна Ахматова. У нас несметное число общих побед и достижений, которые никому не перечеркнуть.

Россию часто назначали виновницей того, в чем виноваты были другие. Величие нашей культуры, армии, духа воспринималось как то, с чем надо покончить. Чего только стоит запрещение концертов Валерия Гергиева и Дениса Мацуева в Нью-Йорке…

Но теперь Россия не бессильна! Отсюда дикая злоба и оголтелые нападки на нашу страну как снаружи, так и изнутри. Однако теперь мы сумеем защитить и себя, и дружественные страны, защитить нашу великую культуру и вековые связи.

А что было бы, не начнись военная операция? Продолжили бы свои людоедские марши по Киеву бандеровцы, убивали бы украинских журналистов, так и сидели бы тюрьмам учителя русского языка, остались бы безнаказанными злодеяния тех, кто в Одессе сжигал людей заживо, перенимая тактику гитлеровцев, повисла бы над Россией грязная бандеровская атомная бомба!

Так кто же хочет жертв? Наши войска, пока не уничтожившие намеренно ни единого мирного жителя? Или те, кто ведет непрекращающуюся лингвистическую войну против русского языка, а также информационную войну против русского сознания? Ответ ясен. Жертв хочет обнявшийся с нацистами Запад, хотят бандерлоги, братающиеся с натовцами.

А чего хотим мы? Мы хотим, чтобы Украина была суверенной и дружественной, процветающей и свободной. Но не хотим, чтобы ею правили нацисты.

Вот поэтому с горечью, но и с надеждой смотрим мы, писатели, на вынужденные действия российской армии. С надеждой смотрим на Президента. И тут же с радостью видим: многие украинцы прозревают, встречают войска флагами как, например, в Мелитополе, или вместе несут боевое дежурство, как на Чернобыльской АЭС, и все чаще клянут командование батальонов с фашисткой символикой бросающих в бой необученных безусых солдат.

Писатели не хотят войны, не хотят вмешиваться в политику. Гуманитарные документы всего мира — прямо запрещают это. Но голос разума и вдохновения, голос литературы, все равно прозвучит и сегодня, и позже, когда придет пора изобразить то, что происходило в наше неповторимое, хоть и безумно трудное время.

Мир тебе, Украина! Мир вам, Россия и Белоруссия! Из одного истока мы, и этот исток Руси изначальной будет питать и нас, и близкие нам по духу народы, всегда», — сказано в открытом письме российских писателей.

Письмо подписали более двухсот литераторов РФ.