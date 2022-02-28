Уфа, , 14:30 — REGNUM Заводы по производству корпусной мебели и строительных смесей могут построить в индустриальном парке «Уфимский» в Башкирии. Об этом 28 февраля сообщает пресс-служба корпорации развития республики.

На заводе Фото пресс-службы правительства Калужской области

Сообщается, что потенциальный инвестор (производитель корпусной мебели) рассматривает возможность размещения предприятия на производственной площадке для минимизации логистических затрат и наиболее оперативного производственного процесса. При это на реализацию данного проекта планируется направить около 50 млн рублей и создать 25 новых рабочих мест.

Территорией индустриального парка заинтересовался и потенциальный инвестор, специализирующийся на работах по гидроизоляции и восстановлению объектов гражданского строительства и промышленного назначения. В настоящее время инвестор оценивает перспективы размещения предприятия по производству сухих строительных смесей по инновационной технологии на территории этого парка.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии анонсировали начало работы антикризисного штаба.