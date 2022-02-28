Архангельск, 28 февраля, 2022, 14:29 — ИА Регнум. В Архангельской области ковид-вакцинацию завершили 508 798 человек, в том числе 121 подросток, сообщает региональный минздрав.

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«Всего в регионе прошли первый этап вакцинации 530 453 человека, в том числе 348 подростков», — уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, архангельский губернатор на фоне снижения заболеваемости COVID-19 анонсировал отмену QR-кодов.