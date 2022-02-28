Таллин, , 14:28 — REGNUM Основной причиной того, что в официальных правозащитных институтах Эстонии рассматривается крайне мало жалоб на дискриминацию, является не их отсутствие, а специфика местного законодательства. Об этом сообщил эстонский портал sputnik-meedia.eeсо ссылкой на таллинский Центр информации по правам человека (ЦИПЧ).Так, ведомство эстонского омбудсмена (Канцлера права) может заниматься жалобами на дискриминацию только в рамках примирительной процедуры. Канцлер может проводить разбирательство, если и жертва, и подозреваемый в дискриминации согласны в ней участвовать.

Эстония Иван Шилов © ИА REGNUM

Иными словами,отмечает портал, нарушитель волен отказаться. В результатедо их пор число примирительных процедур очень мало, и ни одно из них не закончилось принятием решения по существу.

Эта же законодательная специфика Эстонии связана с принципами деятельности уполномоченного по гендерному равноправию и равному обращению. Он также получает до странности мало жалоб и заявлений, и эти заявления не сбалансированы по различным основаниям дискриминации, отметили в ЦИПЧ.

В правозащитном центре также напомнили, что международные правозащитные и иные организации неоднократно указывали Эстонии на проблему малого числа фиксируемых госорганами обращений на тему нарушений прав человека.

Так, Комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации призвал Эстонию провести проверку того, »не является ли незначительное число жалоб результатом отсутствия осведомленности жертв о своих правах, страха перед репрессивными мерами, ограниченного доступа к имеющимся механизмам, отсутствия уверенности в органах полиции и судебных органах или отсутствия внимания со стороны органов власти к случаям дискриминации».

Эстония до сих пор так и не провела такой проверки, подчеркнули в ЦИПЧ.

Центр информации по правам человека (ЦИПЧ) является единственной организацией, которая в течение почти 20 лет оказывает бесплатную правовую помощь жителям Эстонии по вопросам защиты их прав человека, касающимся миграционного, трудового, семейного, социального и антидискриминационного права.

Особое внимание центр уделяет защите прав представителей национальных меньшинств.